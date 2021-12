Libero - Osimhen, che sfortuna: meglio che vada a Lourdes invece che in Coppa d'Africa

Victor Osimhen non andrà in Coppa d'Africa. Infortunato e positivo al Covid-19, oggi è stato annunciato il suo forfait. Libero si sofferma sul caso legato al centravanti nigeriano: "Anziché andare in Coppa d'Africa, Victor Osimhen dovrebbe prenotare un viaggio a Lourder. Perché se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e negli ultimi tredici mesi ha deciso di prendersela con lui e, di riflesso, col Napoli. Osimhen rischia: ha solo 23 anni e il futuro davanti a sé ma la continuità di rendimento è al condizione necessaria per mantenere le promesse e non perdersi per strada e nei due anni al Napoli non c'è stata".