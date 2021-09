Libero punge: "Club vittime di sistema malato, ormai calciatori vogliono andare tutti in scadenza"

"La novità post-pandemia è che preferiscono lasciar scadere i contratti in modo che l’acquirente, risparmiando sul costo del cartellino, possa offrire loro un ingaggio superiore, in linea con tempi antichi e, in teoria (almeno in Italia), passati". Dell'argomento scrive così l'edizione odierna di Libero, che punge calciatori e agenti: "A guadagnarci sono anche gli agenti, che chiedono commissioni addirittura maggiori rispetto ai consueti trasferimenti. I club sono le vittime di un sistema malato: investono su un giocatore, lo retribuiscono, lo valorizzano e poi lo perdono senza nulla in cambio".