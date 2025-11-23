Retroscena Conte: ha fatto una richiesta alla squadra durante gli ultimi confronti

La vittoria per 3-1 sull'Atalanta non è stata un successo ordinario, ma una vera e propria prova di forza mentale e tattica. Come sottolinea il Corriere della Sera, il Napoli è tornato a vincere dopo un mese, superando infortuni, polemiche recenti e una squadra "con la testa piena di brutti pensieri". Il successo, infatti, ha esaudito la richiesta di Antonio Conte, che alla vigilia aveva sollecitato "onestà e forza" e fiducia assoluta nei suoi metodi. La sua ennesima rivoluzione tattica è coincisa con una vittoria pesantissima ottenuta proprio "sul ciglio del burrone".

Ora l'attenzione si sposta su martedì, data della prova del 9 al Maradona contro il Qarabag. Un altro risultato positivo in Champions League sarà cruciale per cementare la fiducia e la forza emotiva in vista del fondamentale scontro diretto all'Olimpico contro la Roma e, più in generale, per affrontare con il giusto slancio il tour de force che attende i partenopei.