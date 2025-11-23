Testa al Qarabag, Gazzetta: "Hojlund si è fatto male, ma si può battere anche con Lucca"

Il Napoli batte l'Atalanta e dai quotidiani piovono parole positive per Antonio Conte e le squadra. Questo il commento de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli può alimentare i suoi piani di scudetto bis, perché la squadra è forte e, in Serie A, può reggere gli infortuni a catena. Ieri sera si è fatto male Hojlund, per l’ennesimo accidente muscolare della stagione, l’undicesimo, se non abbiamo sbagliato i conti e le ricostruzioni.

Martedì, in Champions, arriveranno gli azeri del Qarabag, avversario battibile anche con Lucca centravanti. E poi, a bordo campo e in borghese, verso la fine si è notato Romelu Lukaku, prossimo al rientro. Una riflessione sui muscoli del Napoli andrà fatta, le cifre dicono che siamo oltre la soglia della casualità”.