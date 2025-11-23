Quotidiani ai piedi di Conte, le pagelle: "Che spettacolo per un tempo! Trova un'altra soluzione"

Il Napoli vince con l'Atalanta e per Antonio Conte non possono che arrivare solo bei voti nelle pagelle dei quotidiani. A cominciare dal 7,5 di Repubblica e del Corriere dello Sport: "Cambia modulo, cambia uomini, schiera cinque nuovi acquisti e arrivano le risposte che si aspettava. Reazione d'orgoglio dopo Bologna dando spettacolo per un tempo sfruttando pressing alto, corsie affollate e calcio verticale. Ora si può ripartire". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Ridisegna il Napoli con le sue certezze: difesa a tre, squadra corta e compatta, aggressione alta. E torna a gridare come ai bei tempi".

Voto 7 anche per Corriere della Sera e Il Mattino: "II 3-4-2-1 è la soluzione ovvia alla mancanza di centrocampisti: costruisce l'ennesima meraviglia tattica, scavando nel fondo del barile e trovando in quelli che erano stati solo dei comprimari gli uomini chiave: Neres vicino a Hojlund trasforma entrambi, ma è chiaro che anche la linea a tre sembra dare maggiore certezze anche nel supporto della costruzione. Quando nella ripresa Palladino rimedia ai proprio errori, inserendo una scatenato Scamacca e spostando Djimsiti su Lang, la difesa azzurra viene messa in difficoltà e lui non esita a cambiare tutto quello che può: è vero, ne viene fuori un altro Napoli, tutto rannicchiato nella propria area, a vedere i giocolieri dell'Atalanta divertirsi ma col pallone sempre molto lontano dalla porta. Insomma rischi calcolati. Il suo Napoli è tornato".