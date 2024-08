I quattro in attesa di cessione torneranno a Castel Volturno: la situazione

Sono fuori dal progetto, ma nell’attesa che vengano ceduti, meglio tenersi in forma

Domani, dopo due giorni liberi concessi da Conte, il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per preparare al meglio una sfida che non ha niente a che vedere con il match di Coppa Italia, servito comunque a rompere il ghiaccio e cominciare a respirare una certa aria dopo le amichevoli estive.

Sono attesi al centro sportivo anche i quattro che Conte non ha inserito nella lista dei convocati per la partita con il Modena: Osimhen, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano. Sono fuori dal progetto, ma nell’attesa che vengano ceduti, meglio tenersi in forma nelle strutture di quello che fino a prova contraria è ancora il loro club".