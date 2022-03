I quotidiani bocciano Fabian: "Non inventa nulla e spreca un ottimo contropiede"

Bocciatura totale per Fabian Ruiz contro il Milan, voto 4.5 per La Gazzetta dello Sport che commenta così la sua prova opaca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bocciatura totale per Fabian Ruiz contro il Milan, voto 4.5 per La Gazzetta dello Sport che commenta così la sua prova opaca: "Lo spagnolo fa fatica a divincolarsi da Kessie, sempre sulle sue zolle. Non riesce mai a inventare qualcosa e nel primo tempo sbaglia un facile appoggio in contropiede. E' stanco e viene sostituito".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport, valutazione comunque negativa: "Nel primo tempo sono calcio di qualità e copertura, tanto che l’ombra di Kessie evapora presto, ma poi a sparire è lui".