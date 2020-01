I quotidiani bocciano Hysaj: "Follia ingiustificabile, costringe a riscrivere la partita"

In una serata importante, che ha visto il Napoli tornare alla vittoria e conquistare la semifinale di Coppa Italia, la nota stonata porta il nome di Elseid Hysaj. Espulso al 19' minuto del primo tempo, l'albanese ha lasciato i suoi in dieci uomini, attirando su di se l'inevitabile critica da parte dei quotidiani nazionali. Bocciatura netta per il terzino destro, che non supera il 4.5 nelle valutazioni dei giornali: "Ingiustificaible follia, costringe a riscrivere la partita ed anche la formazione", accusa in maniera netta il Corriere dello Sport, al quale si allineano tutto gli altri quotidiani odierni.



Corriere dello Sport 4.5

Gazzetta dello Sport 4.5

Corriere della Sera 4

Tuttosport 4

TuttoNapoli 4.5