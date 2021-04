I quotidiani bocciano Hysaj: pioggia di insufficienze per il terzino

Serata complicata per Elseid Hysaj, come per tutto il Napoli, battuto dalla Juventus col risultato di 2-1 e in generale ben poco brillante a Torino. Preferito a Mario Rui per la maggior attitudine difensiva, il terzino albanese è stato in realtà travolto prima da Federico Chiesa e poi da Juan Cuadrado. Voto 5 in pagella pressoché unanime. “Contro Chiesa è dura per tutti - scrive La Gazzetta dello Sport - scherzato sul primo gol, non si riprende più”. Musica simile per il Corsport: “Va in difficoltà immediatamente e dà più garanzie quando spinge”. Chiudiamo con Tuttosport: “Sulla coscienza il gol dell’1-0 e varie altre zavorre”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli: 5