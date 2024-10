I quotidiani esaltano Di Lorenzo: "Grande ripresa, è il simbolo dell'Italia"

Voto 7 per Giovanni Di Lorenzo in occasione della gara tra Italia e Belgio. Ecco quanto scrive su di lui il Corriere dello Sport: "Ordinato e attento. Bene dietro, si sacrifica anche quando c’è da accompagnare l’inferiorità. Su di lui si può sempre contare".

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport: "Il simbolo dell'Italia che sa rimettersi in ordine, anche in inferiorità. Solo un'incertezza su Tielemans, poi un recupero provvidenziale su Doku e dà il meglio nella fatica dell'assedio: grande secondo tempo".

Per Sky, che lo definisce soldatino, voto 6: "Nel primo tempo fa il suo con disinvoltura. Poi Doku si sposta a sinistra e diventa una battaglia. Sul pari belga, salta con le mani dietro la schiena. Da fantoccio, come si chiede ai difensori: non sia mai che un pallone ti sfiorasse un dito".