I quotidiani esaltano Lozano: "E' instancabile, grande serata! Ma sbaglia la scelta..."

Ancora un'ottima prova per Hirving Lozano con la maglia del Napoli. I quotidiani lo premiano. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "E' instancabile, vive una grande serata. Va su e giù su quella fascia ed è l'unico a creare problemi alla difesa spagnola". Voto 6 per il Corriere dello Sport: "Bel duello con Monreal: e se sul fronte degli scatti non ha nulla da temere, sbaglia spesso la scelta finale. Rifinitura o conclusione che sia". Voto 6.5 per il Corriere della Sera.