I quotidiani esaltano Spalletti: "Elegante e camaleontico! Primo posto capolavoro"

Luciano Spalletti è il nuovo condottiero del Napoli e lo si evince da come la squadra lo segua passo dopo passo regalando rotonde vittorie e il primo posto in classifica. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro è "camaleontico" visto che si affida al 4-3-3 ottenendo il massimo del risultato. Per Il Corriere dello Sport ha un'eleganza "che conquista" e non solo per i numeri che parlano di 17 conclusioni e il 61% del possesso palla. Per Tuttosport il Napoli ha la capacità di "soffrire senza scomporsi" e inoltre ha anche il giusto cinismo: virtù per chi vuol essere ambizioso. Secondo Il Mattino il primo posto in solitaria è "un suo capolavoro". Infine TMW, oltre a sottolineare la grande capacità di andare in gol con schemi su calcio da fermo, scrive anche che la squadra "è in controllo dall'inizio alla fine" e che non rischia mai creando una miriade di occasioni.

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Il Mattino: 8