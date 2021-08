I quotidiano elogiano Petagna: "Gli bastano due minuti per dimostrare che è un centravanti!"

Un gol per dirsi addio? Forse sì, anche se Spalletti non vorrebbe toccare l'attacco azzurro del quale fa parte anche Andrea Petagna. Il panzer azzurro, appena entrato, ha segnato un gol da tre punti e solo per questo merita la palma del migliore in campo. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Pochi minuti ma un gol che vale tre punti. Si prende una rivincita anche sulle voci di cessione che lo danno alla Samp". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Perché è decisivo, perché gli bastano 2’ per dimostrare che è un centravanti". 7 il voto che troviamo anche nelle pagelle di TMW: "Marca a uomo Spalletti per metà secondo tempo, non vede l'ora di entrare. Quando l'allenatore gliene dà l'opportunità, ci mette esattamente due minuti a lasciare il suo marchio: colpo di testa vincente per il 2-1 e tre punti che hanno tutti la sua firma".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5