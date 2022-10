Repubblica - ADL a Los Angeles studia una serie su Maradona: progetto già avviato

"Il Napoli è certo di aver acquisito i diritti almeno per i sette anni vissuti in Italia dal più grande calciatore di sempre".

Una serie tv sulle gesta di Diego Armando Maradona: questo il progetto di Aurelio De Laurentiis in relazione alla celebrazione della memoria del Pibe de Oro. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"De Laurentiis si trasferisce a Los Angeles, tornerà quando sarà finita la prima parte del campionato. A metà novembre. Studia una serie di fiction in un progetto già avviato. Sono segreti solo i dettagli di un programma dedicato a Maradona, il Napoli è certo di aver acquisito i diritti almeno per i sette anni vissuti in Italia dal più grande calciatore di sempre".