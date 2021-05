Repubblica - ADL e Gattuso separati in casa: distanze non si sono ridotte

"Napoli, la Champions è a un passo: ma De Laurentiis e Gattuso restano separati in casa". Questo il titolo del quotidiano Repubblica all'indomani del rotondo successo degli azzurri contro l'Udinese. Non bastano tweet e il successo per riavvicinarsi. "Presidente e allenatore arrivano divisi alla meta. Nonostante le vittorie e i gol e la diplomazia dei tweet celebrativi, le distanze non si sono ridotte" si legge. Dunque, a fine anno sarà addio.