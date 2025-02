Repubblica - ADL perde ogni anno 100mln di entrate senza lo stadio di proprietà

Nella sua edizione odierna il quotidiano La Repubblica si è soffermata anche sulla questione sollevata da Antonio Conte legata alle infrastruttura e parla anche dello stadio: "De Laurentiis e lo stadio: una storia infinita. Il caso più spinoso tuttavia quello dello stadio: troppo piccolo per le esigenze della tifoseria e non a norma per gli Europei 2032. Il sold out contro l’Udinese l’ennesima prova che il Maradona com’è ora non basta più. La crescita del club non più prescindere da un impianto moderno e soprattutto di proprietà.

Napoli in ritardo ed è un danno economico pure per il club di Aurelio De Laurentiis, che perde ogni anno cento milioni di entrate senza lo stadio di proprietà. Il presidente ha annunciato più volte la presentazione di un progetto per il restyling del Maradona o per la realizzazione di un nuovo impianto, che però si fa ancora attendere. «Dirò tutto al mio ritorno dagli Stati Uniti», annunciò a dicembre il numero uno azzurro: promessa per ora non mantenuta.