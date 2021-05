Repubblica - ADL separato in casa con Gattuso: non vedono l'ora di separarsi

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega per quale motivo Gattuso a fine stagione andrà via. I due, lui e De Laurentiis, sono separati in casa e non vedono l'ora di prendere strade diverse. Il litigio di febbraio è stato pesante. Ringhio si è sentito tradito dal patron azzurro mentre De Laurentiis non ha digerito il 'no' alle clausole di Gattuso in sede di rinnovo. Per tutti questi motivi l'allenatore azzurro potrebbe andare via, anche se per il feeling con la squadra e i risultati conseguiti resiste un piccoli spiraglio di permanenza. Deciderà il presidente.