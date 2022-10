Repubblica - Alvini si rivela amico di Spalletti: così ha facilitato la vittoria al Napoli

Elogio a Luciano Spalletti e critiche a Massimiliano Alvini. Così si esprime Antonio Corbo nel suo editoriale per l'edizione online de La Repubblica

Elogio a Luciano Spalletti e critiche a Massimiliano Alvini. Così si esprime Antonio Corbo nel suo editoriale per l'edizione online de La Repubblica: "Si rivela un amico toscano di Fucecchio, Massimiliano Alvini: allarga l’ampiezza dell’attacco cremonese, con Sernicola e Valeri che spingono a destra e sinistra per dare i cross a Ciofani. È il crollo della Cremonese. Si aprono le fasce. Mario Rui e il recuperato Kvaratskhelia da sinistra e Di Lorenzo da destra mandano in gol Simeone nel finale e dopo il novantesimo Lozano e Olivera. Sfondata ai lati, la Cremonese va a picco, il Napoli se ne va invece con il Gran Pavese".