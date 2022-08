Repubblica - Anche con la Champions si fa fatica: le prime 4 hanno tagliato 70mln di stipendi

Il quotidiano Repubblica analizza quest'oggi il mercato della Serie A, riscritto a causa della crisi dovuta anche alla pandemia

Tanti acquisti a parametro zero e investimenti solo con la possibilità di una rivendita. Il quotidiano Repubblica analizza quest'oggi il mercato della Serie A, riscritto a causa della crisi dovuta anche alla pandemia: "Le italiane spendono solo per giocatori che sperano di poter rivendere. Strette da un rosso irreversibile nei conti, cercano le occasioni. Per questo l’elenco dei colpi a zero è sterminato: ci sono Jovic, Vecino, Matic, ma anche Wijnaldum e Lukaku, arrivati in prestito da Psg e Chelsea. Un mercato al risparmio, nel vero senso della parola: nemmeno la Champions suggerisce di fare passi azzardati. Le prime 4 dello scorso campionato – Milan, Inter, Napoli e Juventus – hanno ridotto i loro ingaggi di 71 milioni di euro complessivi. Il solo Napoli ha tagliato i costi di una trentina di milioni: così, può permettersi un mercato in cui per gli acquisti ha speso 15 milioni più di quanto abbiano fruttato le cessioni".