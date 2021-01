Repubblica - Avanti con Gattuso, ma rinnovo in stand-by: firma rinviata da ottobre

Non esistono riflessioni in corso sul futuro della panchina del Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che De Laurentiis, seppur deluso per il ko di Verona, ha intenzione di dare ancora fiducia a Gattuso, considerato il tecnico giusto per tornare in Champions. Ma sul rinnovo c'è ancora stallo: la firma viene rimandata a turno da diversi giorni, la telenovela va avanti da ottobre e anche questo ha condannato il Napoli ad una situazione di incertezza.