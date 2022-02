Repubblica - C'è pari e pari: col Barça vale di più di quello troppo mesto con l'Inter

Il pareggio del Camp Nou, contro il Barcellona, ha un peso specifico più importante rispetto a quello di sabato scorso in casa con l'Inter. A scriverlo è La Repubblica: "C’è pari e pari, ma questo 1-1 a Barcellona spazza finalmente via quello con l’Inter, troppo mesto per non essere subito riscattato. Il Napoli che i cinquemila avevano sognato di rivedere in una dimensione di prestigio e ritrovate ambizioni è qui, orgoglioso di aver recuperato se stesso, nella dignità di una sfida senza complessi per entrare nella fase successiva di Europa League".