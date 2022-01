Repubblica - Champions fondamentale: dal 4° posto dipenderà anche il futuro di Spalletti

L'obiettivo stagionale, in casa Napoli, resta lo stesso: il quarto posto minimo e, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League. Ed è questa la grande priorità, sia per la squadra che per Aurelio De Laurentiis. Secondo La Repubblica, dal conseguimento o meno di questo traguardo dipenderà il futuro della società, in termini di mercato e anche di guida tecnica. Il quotidiano scrive che in caso di mancata qualificazione si farebbe più fatica ad andare avanti con Luciano Spalletti.