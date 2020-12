Repubblica - Con l'Inter torna Ospina, c'è Bakayoko

Che Napoli contro l'Inter? Secondo i quotidiani in edicola sembra avere pochi dubbi Rino Gattuso sulla squadra che affronterà i nerazzurri nel turno infrasettimanale. Come scrive Repubblica "In porta tornerà Ospina e si riprenderanno un posto tra i titolari Mario Rui, Bakayoko e Lozano, impiegati part time con la Samp”. Ancora out Osimhen, la punta centrale sarà Dries Mertens.