Repubblica contro Conte: "Furioso, ma il Var non può intervenire! Lo fa sempre..."

Non mancano le polemiche arbitrali all'indomani di Inter-Napoli e dopo lo sfogo di Antonio Conte. Ne scrive anche La Repubblica: "Rieccolo, l’Antonio furioso. Questa volta se la prende con il silenzio del Var: avrebbe voluto che richiamasse al video l’arbitro Mariani dopo il rigore dato all’Inter. Ma il calcetto di Anguissa a Dumfries c’è e la tecnologia in questo caso, secondo protocollo, non può intervenire".

Il quotidiano chiosa così: "Come spesso succede quando c’è lui di mezzo, più che della prestazione della sua squadra, fanno parlare le sue parole".