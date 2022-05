Repubblica contro le Curve: "Contestano solo ADL perché è contro abusi e illegalità?"

Scrive così Antonio Corbo su La Repubblica all'indomani del successo del Napoli in una clima di forte contestazione da parte dei tifosi

"Proteste sì, offese volgari mai". Scrive così Antonio Corbo su La Repubblica all'indomani del successo del Napoli in una clima di forte contestazione da parte dei tifosi: "Allo stadio la contestazione evolve: diventa volgare e sguaiata. Inaccettabile a questo punto. Sospetta. Tra chi contesta ci sarà pure chi non sopporta una barriera ferrea agli abusi, ai favoritismi, ai commerci illegali? Sarà un caso, ma le curve dimenticano Empoli per puntare solo sul presidente. I distinti provano ad applaudire dissociandosi. Si vuole davvero un Napoli migliore o si pensa all’utopia di conquistare il club in una Italia senza leggi?".