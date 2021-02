Repubblica - Dai troppi infortuni all'affannosa ricerca del modulo: tutti i dubbi su Gattuso (e lo staff)

Le riflessioni su Rino Gattuso sono in corso, come sempre quando il periodo è negativo. Aurelio De Laurentiis non pare pensare all'esonero, ma ha diversi interrogativi, stando a quanto raccontato da La Repubblica: "Fino a che punto è rimediabile la qualificazione Champions con una nuova guida tecnica, quanto hanno inciso gli infortuni, quale incidenza ha avuto la preparazione atletica non sui traumi e sui contagi, ma sugli insulti muscolari, da che cosa è determinata l'affannosa ricerca di un modulo".