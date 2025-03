Repubblica - Emergenza alle spalle? Conte sembra aver superato la fase più acuta

Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Inter, terminato 1-1, Repubblica sottolinea come il Napoli abbia lasciato il Maradona con una rinnovata consapevolezza: è più che mai nella corsa per lo scudetto. Il quotidiano scrive anche che Conte ha superato “la fase più acuta dell’emergenza”.

Nonostante un periodo difficile nelle ultime cinque partite, caratterizzato da quattro pareggi e una sconfitta, il Napoli è uscito dal campo tra gli applausi dei 55.000 tifosi di Fuorigrotta. La squadra ha dimostrato di non arrendersi e di mantenere viva la speranza per il titolo. Conte sembra aver ritrovato la stabilità, recuperando gli infortunati e ricevendo un contributo importante dai nuovi acquisti di gennaio. In particolare, Billing ha colmato l'assenza di Anguissa, segnando il suo primo gol in Serie A e portando i compagni a soli un punto dalla vetta.