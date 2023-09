Repubblica - Garcia riflette sul turnover: a centrocampo scalpitano due azzurri

Rudi Garcia sta riflettendo sul turn over, visto che alle porte c’è la supersfida al Real Madrid ed il Napoli ha già alle spalle un duro tour de force

Rudi Garcia sta riflettendo sul turn over, visto che alle porte c’è la supersfida contro il Real Madrid. Il Napoli ha già alle spalle un duro tour de force e qualche big avrebbe bisogno di tirare il fiato, racconta quest'oggi Repubblica: in difesa l’unica staffetta possibile è tra Mario Rui e Olivera. A metà campo sono invece pronti Cajuste ed Elmas, soprattutto lo svedese potrebbe dare il cambio a uno tra Anguissa e Lobotka. In avanti infine si candidano Lindstrom e Raspadori, se Garcia deciderà di dare un po’ di riposo a Politano. Intoccabile la coppia dei sogni: Osimhen-Kvaratskhelia.