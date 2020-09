Repubblica - ADL ha vinto il braccio di ferro con Milik

Aurelio De Laurentiis ha vinto il braccio di ferro nella battaglia con Arek Milik. Questa la considerazione che emerge dalle pagine di Repubblica oggi in edicola, che si concentra sull'operazione che porterà il polacco dal Napoli alal Roma.

"Si conclude dunque la lunga e polemica telenovela di mercato, che si era trasformata nelle ultime settimane in un braccio di ferro tra il numero 99 ( messo ai margini della squadra dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto) e Aurelio De Laurentiis. Ne uscirà vincitore soprattutto il presidente, che sta per incassare per la cessione del polacco 25 milioni (7 per il prestito e 18 a giugno quando scatterà l’obbligo di riscatto da parte del club giallorosso). Ma il giocatore potrà a sua volta consolarsi con un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione fino al 2025".