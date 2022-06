Repubblica - Koulibaly non rinnova, ma non per questione di soldi: il motivo reale

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Difficilmente resterà al Napoli oltre l'attuale scadenza del contratto. A scriverlo è La Repubblica

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Difficilmente resterà al Napoli oltre l'attuale scadenza del contratto. A scriverlo è La Repubblica: "Legittimo che Koulibaly consideri concluso il suo lungo percorso con il Napoli e si spiega così la sua scelta di non rinnovare il contratto con il club azzurro, in scadenza nel 2023. Non è solo una questione di soldi o vil moneta, stavolta, perché c'è di mezzo l'ambizione. Tutto dipenderà però dalle prossime mosse del Barcellona, a conoscenza (tramite l'agente Ramadani) del prezzo fissato da De Laurentiis: 40 milioni. L'affondo dei catalani è atteso per la prossima settimana".