Repubblica - La vittoria più opaca per colpa del centrocampo: Ndombele impreparato e Anguissa sottotono

Il Napoli batte la Cremonese in trasferta nonostante una prestazione non al livello delle altre precedenti sette vittorie. A scriverlo è La Repubblica: "Questa sbornia di cifre non racconta bene la settima vittoria, forse la più opaca per qualche grigiore nel primo tempo e gli affanni della ripresa. Facili da spiegare. Prima, il calo di tensione per il minor contributo del centrocampo. Lobotka come sempre tra i migliori deve inventarsele tutte per sfuggire al ruvido controllo di Felix Afena-Gyan, 19enne ghanese, ex Roma prima e dell’argentino Escalante poi. Non appaiono a regime gli altri due centrocampisti. L’impreparato Ndombele riproposto nel ruolo di Zielinski mediano sinistro del 4-3-3 e lo stesso Anguissa, sotto tono rispetto alle ultime vigorose prove".