Repubblica - Mercato ha impoverito l'organico e due giocatori possono già firmare per altri club

Focus sul mercato che per il Napoli non ha offerto acquisti. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, in tal senso, scrive: "Il mercato non ha portato rinforzi, anzi: l’organico è stato impoverito da tre cessioni (Milik, Llorente, Malcuit) e Gattuso potrà contare d’ora in poi solo relativamente su altri due giocatori, Hysaj e Maksimovic. Entrambi sono in scadenza di contratto e liberi d’ora in poi di accordarsi con altri club".