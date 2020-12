Repubblica - Mistero sui figli di Maradona: oltre ai 5 riconosciuti, potrebbero essercene altri 6!

Non trova pace Diego Armando Maradona, neanche dopo la sua morte. Nel corso dell'autopsia sono stati prelevati sei frammenti di Dna per eventuali causa di riconoscimento di paternità in quanto già altre due persone, Santiago Lara (19 anni) e Magali Gil (24), l'hanno richiesto. Quanti figli aveva il Pibe de Oro? Se l'è chiesto La Repubblica, che fa sapere che al momento sono 5 quelli riconosciuti, a cui potrebbero però aggiungersi altri 2 in Argentina, uno in Spagna e 3 a Cuba.