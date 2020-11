Repubblica - Napoli rischia nuove sanzioni: da penalizzazione a inibizione per qualche tesserato

Accuse di mancata lealta e azioni contrarie al sano agonismo sportivo. Queste alcune della accuse presenti nel dispositivo della Corte d'Appello contro il Napoli, che potrebbe avere ulteriori risvolti dopo l'indagine della Procura Federale. Secondo Repubblica potrebbero arrivare nuove sanzioni per il club azzurro.

"Sta per essere chiusa l’indagine sulle eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club, avviata all’inizio di ottobre della Procura federale con una ispezione nella sede di Castel Volturno. Gli atti raccolti stanno per essere trasmessi alla commissione disciplinare e sembra molto probabile un deferimento. Il Napoli rischia dunque di subire altre sanzioni, che variano dalla multa alla penalizzazione in classifica, senza escludere l’inibizione per qualche tesserato azzurro"