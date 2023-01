Repubblica - Napoli sereno su Osimhen: Anguissa e Juan Jesus dimostrano attenzione al bilancio

Sulla questione pluslavenze il club azzurro si sente tranquillo, proprio perchè il bilancio è stato sempre tenuto in grande considerazione

"Il Napoli, fanno notare da Castel Volturno, ha sempre impostato la propria gestione dando priorità assoluta al bilancio". Sulla questione pluslavenze il club azzurro si sente tranquillo, proprio perchè il bilancio è stato sempre tenuto in grande considerazione dal club azzurro.

A tal proposito scrive così l'edizione odierna di Repubblica. E lo dimostra il periodo dell’emergenza Covid dove gli azzurri hanno bloccato il mercato in entrata portando a Napoli solo lo svincolato Juan Jesus e Frank Anguissa in prestito. Senza dimenticare poi il drastico taglio al monte ingaggi e i mancati rinnovi di Insigne, Mertens e Ospina. Situazione, pertanto, non assolutamente paragonabile al caso Juve".