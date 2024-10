Repubblica - Nessuna regìa occulta ai danni del Napoli: per la Procura tre episodi isolati

Ritrovata l'auto rubata a Matteo Politano, una Smart ad essere precisi, tra le più rubate in Italia nel 2023, la quinta dopo Fiat Panda, Fiat 500, Citroen C3 e Lancia Ypsilon, chiarisce quest'oggi il quotidiano La Repubblica in merito al terzo episodio ravvicinato ai danni dei giocatori del Napoli - dopo quanto accaduto a Juan Jesus e quello a David Neres, che resta il più grave - rivelando che in Procura è esclusa al momento la pista di una regia occulta ai danni dei calciatori azzurri.

Ad oggi infatti non è stato aperto alcun fascicolo d’indagine unico, ma sono trattati come tre episodi isolati di criminalità, come ne avvengono tanti in città. Ovviamente - si legge - l’attenzione delle forze dell’ordine è aumentata nell’ultima settimana, ma si lavora più che altro per per chiudere il cerchio e stanare la banda soprattutto per quanto riguarda la vicenda di David Neres, minacciato con una pistola dopo Napoli-Parma dello scorso 31 agosto.