Repubblica - Noi contro tutti: Conte ed i nemici immaginari per motivare lo spogliatoio

Noi contro tutti: Conte ed i nemici immaginari per motivare lo spogliatoio

Più nemici ci sono - veri o solamente immaginari - e meglio è. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, sottolineando che Antonio Conte ha una eccezionale carriera alle spalle e conosce come pochi le regole del gioco, anche e soprattutto grazie ai suoi lunghi anni di militanza nei top club del Nord. Per questo - secondo il quotidiano - nel momento più difficile della stagione del Napoli, tra mercato negativo e infortuni, ha usato parole forti alla vigilia della sfida alla Lazio.

L'obiettivo è creare nello spogliatoio un clima da soli contro tutti, potenzialmente utile per aumentare le motivazioni della squadra. Poi ha usato gli identici toni per entrare a gamba tesa sulla questione arbitrale e la discrepanza mediatica: "Allenare il Napoli non è come allenare una big, ma Conte viene dall’altra parte della barricata ed è impensabile che l’abbia scoperto solo adesso. Ecco perché la sua decisione di alzare i toni a poche ore dalla sfida contro la Lazio fa sospettare una strategia: motivata dalla doppia necessità di distogliere l’attenzione dall’emergenza e soprattutto di motivare lo spogliatoio".