Repubblica - Osimhen dice di valere 100mln, ma i top club l'hanno ignorato in estate

vedi letture

Il bomber nigeriano ha voglia di riscatto e per lui tifa a distanza pure il Napoli, che è rimasto il proprietario del suo cartellino

Non c’è alcuna possibilità che, al termine del suo prestito al Galatasaray, Osimhen torni a indossare la maglia del Napoli. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica, che sul nigeriano scrive: "Valgo più di 100 milioni di euro. Pochi giocatori al mondo hanno raggiunto il mio stesso stile e successo" si è autocelebrato V09, dando poco peso al disinteresse nei suoi confronti da parte dei top club nel mercato estivo.

"Ognuno ha opinioni differenti, ma io so bene chi sono. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata". Il bomber nigeriano ha voglia di riscatto e per lui tifa a distanza pure il Napoli, che è rimasto il proprietario del suo cartellino e da gennaio in poi potrà dunque incassare la clausola rescissoria per la sua eventuale cessione: da 80 milioni di euro".