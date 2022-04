Repubblica - Possibile sorpresa con la Fiorentina: coppia super offensiva per Spalletti?

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica per la sfida ai viola Luciano Spalletti starebbe pensando ad un tandem Osimhen-Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una possibile sorpresa in vista della Fiorentina? Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica per la sfida ai viola Luciano Spalletti starebbe pensando ad un tandem Osimhen-Mertens.

"Osimhen si è infatti presentato lo stesso di buon mattino in campo, nonostante la giornata di vacanza concessa ieri da Luciano Spalletti al resto della squadra. Il numero 9 sa che in attacco la concorrenza è fortissima e per questo ha ricominciato a darci subito dentro dall'inizio della settimana, anche per meritarsi le 72 ore di permesso in più di cui aveva beneficiato nello scorso week end, con il permesso della società. Il giocatore africano ha avuto la possibilità di ricaricare le pile, prima delle sette finali della verità. In attacco possibile il tandem tra Mertens e “ V09”, carico a mille dopo l'allenamento solitario a Castel Volturno"