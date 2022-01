Repubblica - Priorità al campionato: per ADL conta la gara di Bologna per la Champions

La gara che conta è quella di Bologna, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica sottolineando che Aurelio De Laurentiis esige che le forze residue vengano concentrate sul campionato e non a caso ha gioito per l’accoppiamento col Barcellona in Europa League, il peggiore avversario possibile in una competizione che è meno importante per il club rispetto al piazzamento Champions League. Per questo conta la sfida di Bologna ed il ko con la Fiorentina non ha fatto rumore