Repubblica punge: "Con la squadra da rinverdire, non basta risparmiare ingaggi per far cassa"

Che piani per Aurelio De Laurentiis nella prossima estate? Ad affrontare la questione è l'edizione odierna di Repubblica: "Tace intanto la società. Si prepara ad una primavera di delicate decisioni. Ad ampio spettro. Se è vero che il calcio è azienda, il Napoli ha tre piani industriali da riprogrammare dopo le nequizie del Covid.

La Filmauro è al centro del settore più colpito dalla pandemia, il Bari è primo nel suo girone di serie C, lotta in un campionato molto dispendioso mentre il pubblico freme solo per la serie A, il Napoli deve cercare le coperture per un difensore sinistro, e non solo. Ci sta pensando? Lasciare liberi i giocatori in scadenza è un punto del piano. Con la squadra da rinverdire, non basta risparmiare ingaggi per far cassa".