Repubblica pungente: "Napoli stenta nelle gare decisive e vince facile quelle inutili"

Una vittoria fa sempre felici, è chiaro, ma quella contro il Torino alimenta anche i rimpianti per il sogno Scudetto sfumato. E La Repubblica è pungente nel suo commento: "Napoli rigira tra le mani la 22esima vittoria. La osserva perplesso. Non sa darle un valore. Ambigua come tutte le monete, anche questa ha due facce. Rallegra, perché il terzo posto dà alla società i soldi che aspettava. Deprime, perché richiama un’odiosa costante. Il Napoli stenta a vincere le partite decisive: raccolse un sol punto con Fiorentina, Roma ed Empoli tra 10 e 24 aprile, un crollo in classifica che rimane inglorioso mistero. Vince facile quelle che contano poco o nulla, ha liquidato con due sberle e un totale di 7 gol l’elegante e l’arcigno Torino".