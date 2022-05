Repubblica - Rapinò Ounas a dicembre: condannato a 5 anni e 4 mesi

Il 18 dicembre scorso rapinò in via Stazio a Posillipo il calciatore algerino del Napoli Adam Ounas, costringendolo a consegnare il borsello

Il 18 dicembre scorso rapinò in via Stazio a Posillipo il calciatore algerino del Napoli Adam Ounas, costringendolo a consegnare il borsello che conteneva anche tre bracciali d’oro.

Per questo episodio il 44enne di Secondigliano, Crescenzo De Pasquale è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Assistito dall’avvocato Valentino Di Ludovico, De Pasquale è stato giudicato con il rito abbreviato. Al momento del colpo si trovava in “affidamento in prova” per un’altra rapina. Lo riporta Repubblica.