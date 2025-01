Repubblica - Servono stadio e strutture: il rischio è un inesorabile declino

vedi letture

Un punto sul futuro del Napoli sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica: "L’anno che verrà - sarà fondamentale però specialmente per il futuro della società, al bivio epocale del ventennio double face dell’avventura di Aurelio De Laurentiis: inappuntabile per la gestione economica e per i risultati di grande prestigio conquistati sul campo, ma assai deficitaria per quanto riguarda gli investimenti nelle strutture, vitali per garantire al club un ulteriore e definitivo salto di qualità".



"Il presidente è il primo a esserne consapevole e da mesi sonda il terreno per colmare questa grave lacuna, sapendo che senza uno stadio e un centro sportivo di proprietà diventerà difficile competere ai massimi livelli. Il tempo delle riflessioni è tuttavia durato fin troppo e il passaggio dalle promesse ai fatti non può essere più rimandato: pena il rischio di un fisiologico e inesorabile declino, a breve o con un po’ di fortuna a media scadenza".