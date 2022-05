Repubblica - Spalletti-ADL, ora si volti pagina. Ma va capito il perché di tanti guai muscolari

TuttoNapoli.net

Che il Napoli non abbia lottato fino in fondo per un facile scudetto è nei fatti. L’ha dimostrato anche la perentoria vittoria sul Genoa. Così come è stato un errore preferire Zielinski a Mertens, anche ieri superlativo accanto a Osimhen. Ma vale parlarne? Si giri pagina. Bisogna solo capire perché vi siano stati tanti guai muscolari. Lo scudetto va programmato per bene, non solo sfiorato, ma vinto.