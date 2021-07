Repubblica - Spalletti sostiene la linea austera di ADL

Uno Spalletti in versione aziendalista quello apparso in conferenza stampa. Questo il parere del quotidiano Repubblica: “Su rinnovi che saltano e i tagli sostiene la linea austera. Non spende una parola per farla cambiare. Sa che il calcio è in crisi, non si piazza controvento, insiste sull’invito a rimanere 'Per entrare nella storia della città'. Sa che nessuno vuol perdere soldi, dai milionari del gol ai povericristi della Whirlpool, ma ci prova. È gioco di scuderia”.