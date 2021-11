Repubblica su Lozano: "Riflessioni poco opportune prima dell'Inter, quasi allarme rosso"

Commentando le parole di Hirving Lozano dal ritiro della sua Nazionale (poi è arrivata la replica sui social), l'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Non è allarme rosso, ma le parole vanno registrate. Riflessioni poco opportune secondo molti appassionati alla vigilia dell'Inter". I tifosi, infatti, si sono risentiti per le sue dichiarazioni dal Messico sul futuro e l'ambizione di approdare presto in un grande club.