Repubblica su Mertens: "Suo ingaggio troppo alto per un rincalzo"

Il futuro al Napoli di Dries Mertens non è più certo. Arrivano diverse voci sul belga, tra queste c'è da segnalare quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica: "De Laurentiis può sperare però che si rimetta in evidenza anche Dries Mertens, che ha perso il posto da titolare in azzurro e ha un ingaggio troppo alto ( 4.5 milioni fino al 30 giugno 2022) per accontentarsi di un ruolo di rincalzo, sia pure di lusso". si legge sul quotidiano.