Repubblica sul futuro (in bilico) di Zielinski: "Iniziate riflessioni, non c'è mai stato salto di qualità"

Piotr Zielinski ha deluso le attese, in questa stagione s'è fermato, da settimane non fa più la differenza. Parla del suo futuro l'edizione odierna del quotidiano Repubblica: "Le riflessioni sul talento polacco sono cominciate. Le qualità tecniche non sono in discussione, quelle mentali sì. Tra un mese Zielinski compirà 28 anni e l'atteso salto di qualità non c'è mai stato" si legge.