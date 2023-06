Repubblica - Tensione ADL-Prefetto: il presidente spinge per i fuochi d'artificio alla festa

Il quotidiano Repubblica racconta di un po' di tensione tra il presidente del Napoli, che entra in prefettura verso le 9,45, ed il prefetto

TuttoNapoli.net

Ieri altro capitolo dell'organizzazione della festa Scudetto. Il quotidiano Repubblica racconta di un po' di tensione tra il presidente del Napoli, che entra in prefettura verso le 9,45, ed il prefetto Claudio Palomba:

"L’incontro serve per definire i contorni della festa di domani. E in particolare per quello che riguarda le autorizzazioni per i fuochi d’artificio che De Laurentiis vorrebbe per celebrare la festa scudetto. Ma i tempi dei due, il rappresentante delle istituzioni che deve far rispettare le regole e il l’imprenditore decisionista, non riescono più a coincidere. L’incontro è tutt’altro che sereno, così filtra dal palazzo".